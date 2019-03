Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in vista della partita di questa sera tra Juve e Atletico Madrid, ha parlato Hernan Crespo: "Il Cholo Simeone è un caro amico, però questa volta a Torino troverà undici leoni, cattivi e determinati a tutto pur di ribaltare la sconfitta dell’andata a Madrid. La Juventus vuole la Champions League, sa che questa è forse l’ultima opportunità per farcela con questo gruppo, e secondo me stavolta non se la lascerà sfuggire. L’ambiente della Juventus è eccezionale quando si tratta di preparare partite di questo genere in Champions. All’Allianz Stadium di Torino sarà di certo un inferno e l’Atletico Madrid dovrà dimostrarsi pronto a ribattere colpo su colpo: comunque vada, sarà una partita spettacolare. Se devo fare un pronostico, io dico che passa la Juventus. E chiedo scusa al Cholo che resta un grandissimo allenatore e un amico vero".