Douglas Costa si allena ancora a parte, per la Champions League il suo impiego è un rebus. Difficile dire con certezza se salterà il ritorno degli ottavi di Coppa, ma di certo per il suo impiego dal 1', a 6 giorni di distanza, si fa dura. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha ancora un po’ di fastidio al polpaccio e non se la sente di forzare.