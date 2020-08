Venerdì sera il Lione affronterà la Juve all'Allianz Stadium per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra allenata da Rudi Garcia è tornata in settimana a disputare partite ufficiali (il campionato francese non ha ripreso dopo il lockdown) e naturalmente la condizione non è quella ottimale. In particolare, il portiere Anthony Lopes e il difensore Marcelo hanno accusato degli affaticamenti muscolari dopo la partita col PSG, finita ai calci di rigore, ma Tuttosport informa che non è nulla di grave e saranno disponibili per la partita contro i bianconeri.