Questa sera a Wembley andrà in scena la Finalissima fra Italia e Argentina. Fischio d'inizio alle 20.45 ecco alcune statistiche e curiosità.



L’Italia ha affrontato 15 volte l’Argentina nella sua storia, con un bilancio di sei successi, cinque pareggi e quattro sconfitte; l’ultima di queste sfide risale al 23 marzo 2018, un’amichevole disputata proprio in Inghilterra (a Manchester, in quella che è stata la prima delle due panchine di Luigi Di Biagio con la Nazionale Italiana). Italia e Argentina si sono affrontate soltanto tre volte nel XXI secolo: tutte amichevoli vinte dai sudamericani; l’ultimo successo azzurro contro l’Albiceleste risale al 10 giugno 1987: 3-1, in amichevole, a Zurigo, sotto la gestione di Azeglio Vicini.