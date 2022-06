Questa sera a Wembley andrà in scena la Finalissima fra Italia e Argentina. Fischio d'inizio alle 20.45 ecco alcune statistiche e curiosità.



Dopo il gol contro la Turchia lo scorso marzo, Giacomo Raspadori (22 anni, 104 giorni il giorno del match) potrebbe diventare il terzo più giovane giocatore ad andare in gol in due presenze consecutive con la Nazionale Italiana nel XXI secolo, dopo Moise Kean (19 anni, 26 giorni a marzo 2019) e Antonio Cassano (21 anni, 345 giorni, a giugno 2004).