Roberto Mancini, allenatore della nazionale italiana, sta progettando la squadra che scenderà in campo contro la Grecia sabato all’Olimpico di Roma, per guadagnare sul campo la matematica qualificazione all’Europeo in programma la prossima estate. La spedizione azzurra per ora ha solo vinto, e non vuole certo interrompersi nella gara contro gli ellenici, anche se la partita può riservare molto più insidie di quanto si possa pensare dopo un superficiale sguardo.



FORMAZIONE- Mancini dalla sua ha un gruppo unito e un’idea di calcio bene in mente, da coltivare e portare avanti, che si basa sul 4-3-3. In porta troviamo Donnarumma, recuperato dopo i problemini pre gara contro il Genoa. Davanti a lui difesa a quattro composta dalla coppia di centrali di grande affidabilità Bonucci-Romagnoli, mentre sulle corsie, causa acciacchi vari, ci saranno D’Ambrosio e Spinazzola. In mezzo al campo troviamo una delle sorprese di formazione, poiché Mancini sembra intenzionato ad affiancare a Verratti e Jorginho lo juventino Bernardeschi, in una atipica posizione di mezzala pronta a svariare. Davanti tridente di grande qualità, con Insigne e Chiesa dalle parti e Belotti come punta centrale.