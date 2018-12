Sconfitta e ferite. Piove sul bagnato per l’Atalanta, travolta 3-1 dal Genoa a Marassi. Ma non è finita qui, le brutte notizie per la Dea infatti continuano: nella preparazione della gara con la Juve - del 26 dicembre - Gasperini dovrà fare i conti con le squalifiche di Palomino e Toloi, entrambi espulsi. Inoltre, l’Atalanta ha perso per infortunio dopo pochi minuti di gioco Marten de Roon: per il centrocampista si tratta di un problema al ginocchio.