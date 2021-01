Questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena la Supercoppa Juve-Napoli che assegnerà il primo titolo stagionale. Ecco alcune curiosità



Il Napoli è imbattuto da due sfide contro la Juventus in tutte le competizioni (1V, 1N) e potrebbe arrivare a tre di fila senza sconfitte contro i bianconeri per la prima volta dal 2011 (quattro in quel caso). La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime otto sfide di Supercoppa Italiana, restando a secco di reti l’ultima volta nel 2005 (0-1 contro l’Inter firmato Sebastián Verón).