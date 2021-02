Brutte notizie per il Bayern Monaco, in vista dell'importante match della Bundesliga contro l'Eintracht Francoforte e della sfida per gli ottavi di Champions League contro la Lazio della settimana prossima. Il centrocampista Corentin Tolisso, 26 anni, si è infortunato gravemente nell'allenamento di ieri e, come riporta la Bild, dovrà restare fuori per alcuni mesi. Il club tedesco non ha ancora rilasciato un bollettino ufficiale sulle condizioni del giocatore francese, ma come riferisce l'Ansa si parla di Europeo a rischio.