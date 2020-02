Galeotto fu il mignolo della mano sinistra prima di Udinese-Inter: Samir Handanovic è rimasto fermo per 2 partite, derby compres, ora bisognerà capire i suoi tempi di recupero. Doveva essere una cosa da poco, comincia ad esserci preoccupazione: sui gol rossoneri nella stracittadina Padelli ha le sue colpe, tanto che, nella giornata di ieri, ha svolto le visite mediche Viviano.



COME STA HANDANOVIC - Come riporta il Corriere della Sera, vedere Handanovic in campo contro la Lazio è complicato. Conte ci spera, ma a questo punto il portiere salterà sia la gara di Coppa Italia contro il Napoli sia, probabilmente, la super sfida contro i biancocelesti. La società spera di riaverlo contro la Samp: dietro Padelli ci sono solo Berni - non gioca da 7 anni - e Filip Stankovic, figlio d'arte del tutto inesperto. Per questo potrebbe arrivare Viviano, ma a quel punto: quanto starà davvero fuori Handanovic?