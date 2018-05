Lazio-Inter è come una finale con in palio non la vittoria di un titolo, bensì l'ultimo piazzamento valido per l'accesso alla prossima Champions League. E' la sfida numero 150 in Serie A tra Lazio e Inter: il bilancio vede in vantaggio i nerazzurri con 61 successi a 35, mentre 53 sono stati i pareggi. Il pareggio però qualificherebbe la Lazio quindi i precedenti vedrebbero l'Inter qualificata 61 volte e la Lazio 68.