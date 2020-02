Verso Lazio-Inter, primo allenamento per Inzaghi e i suoi. Dopo un giorno di riposo concesso dal mister, tutti in campo. La sfida contro l'Inter è d'altissima quota, non si può sbagliare. Il tecnico biancoceleste ha chiesto concentrazione massima prima dell'allenamento, vuole provare a scalare la vetta. Torna in gruppo l'angolano Bastos, mentre l'esterno sinistro Lulic ancora non è disponibile.



FORMAZIONE LAZIO INTER - Bastos ha recuperato dal suo problema al piede, accusato prima del match contro il Parma, mentre Lulic è ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia. Ancora presto per fare previsioni, al suo posto potrebbe comunque giocare Jony. Domani doppia seduta, con pranzo di squadra. I due segreti della Lazio: i consigli di Inzaghi, e un gruppo molto compatto.