Il Napoli chiude il doppio colpo a centrocampo. Per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso ecco arrivare dal Celta Vigo, Stanislav Lobotka e dal Lipsia, Diego Demme.



Per il secondo ieri è stata la giornata delle visite mediche, mentre per il primo sono previste per domani. Ma ecco la "sorpresa". Infatti, secondo quanto dichiarato da Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, i due calciatori domani presenzieranno allo Stadio Olimpico di Roma in vista della partita tra Lazio e Napoli.