Questa sera a partire dalle 21 ad Anfield andrà in scena il big match del girone B di Champions League fra Liverpool e Milan. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Zlatan Ibrahimović ha segnato 48 gol in Champions League in 120 partite, nove di questi con il Milan tra il 2010 e il 2012. Lo svedese è il calciatore che ha segnato con più squadre diverse nella storia della Champions League (sei: PSG, Milan, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona). Lo svedese non sarà della partita per un problema al tendine d'achille.