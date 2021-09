Questa sera a partire dalle 21 ad Anfield andrà in scena il big match del girone B di Champions League fra Liverpool e Milan. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Olivier Giroud del Milan ha preso parte ad una rete ogni 95 minuti in media in Champions League (18 gol, 6 assist) e ha segnato otto gol in 16 sfide contro il Liverpool in tutte le competizioni con le maglie di Arsenal e Chelsea tra il 2012-13 e il 2019-20, più di ogni alltro giocatore contro i Reds nel periodo.