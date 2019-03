Notizie agrodolci in casa Manchester City in vista del match di stasera contro lo Schalke 04, ritorno degli ottavi di Champions.



Rispetto alla gara di andata, saranno assenti Fernandinho, Nicolas Otamendi, Kevin De Bruyne e Vincent Kompany: il brasiliano resta fermo per i problemi all'adduttore che lo tengono fermo da un paio di settimane, ma in ogni caso sarebbe stato squalificato per stasera; fuori per squalifica anche Otamendi, espulso a Gelsenkirchen; De Bruyne soffre ancora dei fastidi al bicipite femorale che lo hanno costretto a uscire dal campo 10 giorni fa in campionato contro il Bournemouth; Kompany ha giocato 90 minuti in campionato contro il Watford sabato, ma ieri non si è allenato con la squadra.



Restano ai box i lungodegenti Claudio Bravo e Benjamin Mendy.



D'altro canto, sarà della partita Aymeric Laporte, presente all'andata ma successivamente vittima di uno stiramento nella finale di Coppa di Lega contro il Chelsea: il francese è tornato in panchina contro il Watford sabato, e stasera dovrebbe essere titolare in difesa.



Infine, non c'erano all'andata a causa di guai muscolari ma sono disponibili per oggi: Gabriel Jesus, pienamente guarito, e John Stones, che ha recuperato in extremis.



PROBABILE FORMAZIONE:

Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; B. Silva, Gundogan, D. Silva; Sterling, Agüero, Sané