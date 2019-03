Momento difficilissimo per lo, impegnato stasera nel ritorno deglisul campo del Manchester City. Circolano persino voci di esonero per mister Tedesco.A peggiorare le cose, l'assenza di, che ha rimediato unavenerdì scorso nel match di Bundesliga contro il Werder Brema. E a gettare benzina sul fuoco, la mancata convocazione perdi. Al loro posto, 'promosso' il giovane Cedric Teuchert.Continuano inoltre ad essereAlessandro(ancora fermo per un grave infortunio al ginocchio sinistro) e Omar, tormentato dalla pubalgia.In compenso, rispetto all'andata3 elementi importanti della rosa:, rientrato due settimane fa dopo la frattura dello zigomo patita a fine gennaio;, anche lui pienamente guarito dalla rottura del piede sinistro patita a novembre;, assente a Gelsenkirchen poiché influenzato.PROBABILE FORMAZIONE:Fährmann; Stambouli, Sané, Nastasić; McKennie, Konoplyanka, Rudy, Oczipka, Bentaleb; Embolo, Burgstaller