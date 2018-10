La Juventus ha vinto entrambe le partite di questa Champions League segnando cinque gol senza subirne alcuno. In precedenza, tre volte i bianconeri si sono aggiudicati le prime tre sfide in questa competizione: nel 1995-96, nel 2003-04 e nel 2004-05, ma soltanto in quest’ultima edizione non hanno incassato reti nel parziale. La Juventus ha perso invece soltanto due delle ultime 23 partite nella fase a gironi della Champions League (14V, 7N): entrambe contro squadre spagnole.