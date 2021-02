Verso il derby, la carica dei tifosi dell'Inter: bandiere e cori per gli oltre 2.000 all'esterno di San Siro #MilanInter pic.twitter.com/yt882ZGCno — calciomercato.com (@cmdotcom) February 21, 2021

A quasi tre ore dal fischio d'inizio è già bollente il clima all'esterno di San Siro. Oltre 2.000 i tifosi dell'che, da poco prima delle 12, si sono ritrovati dinanzi al cancello 1 del Meazza intonando cori e sventolando bandiere nerazzurre per caricare la squadra diin vista della partita che può valere la fuga scudetto. "Non ti lasceremo mai" cantano i tifosi all'esterno della Curva Nord.Stessa cosa per i tifosi del: quasi 3.000 i presenti fuori al Meazza, di cui una parte senza mascherina, per spingere la squadra di Pioli con cori e bandiere per la stracittadina che può valere il controsorpasso in classifica."Sempre insieme", recita uno degli striscioni dei tifosi del, cresciuti in numero negli ultimi minuti. Cori, bandiere e fumogeni sotto la curva Sud, il clima è già bollente.: il pullman è stato accolto da diversi sostenitori rossoneri.