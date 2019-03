| UNA MAGLIA SPECIALE PER IL #DERBYMILANO



: alle 20.30si affrontano nel derby della Madonnina,. Match sempre speciale nel capoluogo lombardo, quest'anno anche chiave per la corsa Champions League che vede impegnate entrambe le formazioni meneghine. Calciomercato.com segue in tempo reale l'avvicinamento al derby tra Milan e Inter.Formazione quasi fatta anche per Spalletti, che ha un solo dubbio a centrocampo:in vantaggio super completare il centrocampo conGattuso sembra aver risolto il dubbio tra: francese nettamente avanti nel ballottaggio, salvo imprevisti sarà lui a partire dal primo minuto con l'argentino in panchina.Maglia speciale per l'Inter nel derby: il club nerazzurro ricorda con un video che la squadra di Spalletti scenderà in campo con una divisa che riassumerà quelle degli ultimi 20 anni.- L'ex interistapresenta il derby: "La maglia nerazzurra è un'armatura, in queste situazioni un gruppo con le palle fa quadrato. Se non sei allineato, i milanisti ti vengono a mangiare​". (leggi l'intervista integrale QUI - L'ex milanistapresenta la sfida: "Chi vince oggi? Il Milan, segnano Piatek e Paquetá" (leggi l'intervista integrale QUI 170esimo derby in campionato, con il, vittoria per 3-0 sotto la guida di Mihajlovic; da allora due vittorie per l'Inter e tre pareggi.Gattuso si affida allo stato di forma dei suoi: cinque vittorie negli ultimi cinque impegni, che sono valsi il terzo posto e il sorpasso proprio sull'Inter. La squadra di Spalletti è tornata al successo nell'ultimo turno contro la Spal dopo la sconfitta di Cagliari e il pareggio di Firenze, ma è stato eliminato in Europa League dopo la sconfitta interna con l'Eintracht Francoforte.G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.Gattuso.Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Vecino; Politano, Lautaro Martinez, Perisic.Spalletti.