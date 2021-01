Questa sera alle 20.45 andrà in scena Milan-Juve, big match della 16esima giornata di Serie A. Ecco alcune curiosità.



Il Milan ha segnato almeno due gol in 17 partite consecutive di Serie A, nella storia dei cinque maggiori campionati europei solo tre squadre hanno fatto meglio: il Bayern Monaco (20 nel 2014), il Barcellona (18 nel 2013 e nel 2006 e 19 nel 1948) e il Manchester United (22 nel 1959). Il Milan va a segno da 17 partite interne consecutive di Serie A, record per i rossoneri dal 2010 (19 tra le gestioni Leonardo e Allegri): risale a esattamente un anno fa l'ultima partita interna senza gol per i rossoneri (6 gennaio 2020: 0-0 v Sampdoria).