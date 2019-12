Meno sei e sarà Napoli-Inter. Tra poco si torna in campo e Gattuso dovrà cercare di dare continuità ad una squadra che prima del successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo non trovava la vittoria da oltre due mesi.



Ora ci sarà l'Inter, di certo non l'avversario più semplice da affrontare. I nerazzurri hanno perso una sola gara in campionato quest'anno, quella contro la Juventus. Il Napoli si troverà di fronte il terzo miglior attacco della Serie A e per farlo servirà il massimo da parte di tutti.



Koulibaly sarebbe fondamentale per una sfida del genere. Ma secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore senegalese difficilmente recupererà in vista di questo match. Ballottaggio quindi tra Maksimovic e Luperto per affiancare Manolas nella coppia difensiva. Il primo non gioca dall'1 dicembre, ma rappresenterebbe una maggior garanzia per fronteggiare Lukaku e Lautaro.