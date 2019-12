Mancano pochi giorni e si tornerà in campo. Il Napoli ospiterà l'Inter di Conte al San Paolo per ritrovare il successo davanti ai propri tifosi, in seguito alla vittoria in extremis contro il Sassuolo.



Gennaio sarà un mese importantissimo, ricco di sfide impegnative. Per affrontarle c'è bisogno del miglior Napoli, di una squadra in salute. Tra gli ultimi problemi c'è l'infortunio di Koulibaly, uscito dopo pochi minuti nella gara contro il Parma dello scorso 14 dicembre.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Koulibaly proverà a recuperare già per la sfida contro l'Inter. Ma bisognerà vedere la risposta del giocatore direttamente sul campo nei prossimi giorni, per evitare di forzare i tempi e rischiare di allungare ulteriormente i tempi di recupero.