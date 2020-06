Mancano tre giorni ed il calcio italiano ripartirà ufficialmente. Apriranno le semifinali di ritorno di Coppa Italia, con Juve-Milan a Torino e Napoli-Inter al San Paolo di Fuorigrotta.



Spuntano le prime possibili scelte di Gattuso, che tra i pali preferirà ancora Ospina. Nel reparto difensivo non ci sarà Manolas infortunato e quindi spazio alla coppia Koulibaly-Maksimovic. Sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui.



A centrocampo sembra scontata la presenza di Demme davanti la difesa, Fabián Ruiz e Zielinski come mezze ali. Reparto offensivo con due certezze, ovvero Insigne e Mertens. Al momento Politano sembra in vantaggio su Callejon.