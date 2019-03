Secondo quanto riportato da Il Mattino, questa sera al San Paolo per Napoli-Juventus è allerta massima per possibili scontri fra tifosi. Sono infatti attesi allo stadio oltre 2000 tifosi bianconeri, ma soltanto 238 hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti dello stadio.



Per l'occasione la Questura e la Prefettura hanno attivato un servizio d'ordine straordinario, precettando oltre 800 agenti di polizia e più di 1000 steward che saranno presenti all'interno e all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta. Le forze dell'ordine hanno anche ricordato ai tifosi bianconeri di evitare di indossare ed esibire evidenti simboli e vessilli della Juventus in prossimità dello stadio.