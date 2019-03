Si avvicina la sfida tra Napoli e Juventus di domani alle 20.30. In vista del match del San Paolo, dopo le parole in conferenza stampa, Ancelotti e Allegri hanno diramato le rispettive liste dei convocati.



Recupera Milik nel Napoli, fuori il solo Albiol per infortunio. Questo l’elenco dei presenti: Meret, Ospina, Karnezis, Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes.



Nella Juventus, fuori Douglas Costa, Khedira e Cuadrado mentre c’è Cristiano Ronaldo, che ha superato il problema alla caviglia accusato col Bologna. Questa la lista dei convocati: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Caceres, Pjanic, Ronaldo, Dybala, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Mandzukic, Kean, Bonucci, Cancelo, Pinsoglio, Perin, Emre Can, Rugani, Bentancur, Bernardeschi, Spinazzola.