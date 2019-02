Gianluca Rocchi è stato designato come arbitro per il big match di domenica sera tra Napoli e Juventus. Il fischetto di Firenze ha arbitrato per 33 volte i bianconeri in carriera, con 26 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Di queste, quattro partite sono state proprio contro gli azzurri, con tre successi e un KO, arrivato lo scorso aprile all'Allianz Stadium grazie al gol di Kalidou Koulibaly. In totale, nei 33 precedenti, sono arrivati 78 cartellini gialli, 4 rossi e 8 rigori in favore della Juventus.​ Contro il Napoli i precedenti sono 36, con 18 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte.