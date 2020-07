Napoli-Milan è il posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A ed è decisiva per la corsa Europa League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Ante Rebic è il primo giocatore del Milan ad andare in doppia cifra di gol nel girone di ritorno in Serie A da Carlos Bacca (10 nel 2015/16) e potrebbe diventare il primo a superare le 10 reti da Mario Balotelli nel 2012/13 (12).