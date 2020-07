Napoli-Milan è il posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A ed è decisiva per la corsa Europa League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il Napoli ha affrontato il Milan 143 volte in Serie A: 42 successi, 47 pareggi e 54 sconfitte per i partenopei che però non perdono contro i rossoneri in Serie A dal dicembre 2014 (2-0 al Meazza): da allora sei successi partenopei e quattro pareggi.