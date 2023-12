Se da una parte Pioli deve sciogliere gli ultimi dubbi legati alla presenza di Leao nella gara di domani, dall'altra parte, il Newcastle, è alle prese con l'emergenza tra i pali. Il titolare Nick Pope ha un infortunio alla spalla che gli ha già fatto saltare le ultime due partite di Premier League, il vice Martin Dubravka è in dubbio e- Negli ultimi anni il portiere tedesco è stato più sulle riviste di gossip che in quelle sportive,, giocava in Germania nell'Union Berlino. Per l'ultima vera stagione da titolare bisogna tornare indietro al 2019/20 quando giocava con il Besiktas. E con Diletta neanche si conoscevano. In due anni al Newcastle non ha ancora mai giocato, domani contro il Milan potrebbe essere il debutto assoluto.- Zero precedenti di Karius con il Milan,. Vigilia particolare per lui, che scalpita per tornare in campo a un anno dall'ultima volta. L'allenatore Howe ci pensa davvero. Pope ko, Dubravka osservato speciale: se non dovesse farcela, il Milan potrebbe trovare la sorpresa Karius tra i pali del Newcastle.