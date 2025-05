Mercoledì 28 maggio

Tutti gli aggiornamenti verso la, in programma sabato 31 maggio 2025 (calcio d'inizio ore 21) all'Allianz Arena di Monaco di Baviera: novità, formazioni, dichiarazioni, curiosità.- A Marsiglia scoppia la mania di magliette... dell'Inter. Sono andate a ruba, riferisce Le Parisien, tutte le divise della formazione nerazzurra, sia i nuovi che i vecchi modelli. E con loro altri prodotti di merchandise, come sciarpe, bandiere e cappellini. D'altronde l'OM è acerrimo rivale del PSG e almeno per una notte i tifosi del Marsiglia si uniranno a quelli interisti.

PSG-INTER, TUTTE LE INFORMAZIONI PER I TIFOSI A MONACO

- Aggiornamenti positivi anche per Luis Enrique: il PSG potrà contare si. Come evidenziato da L'Equipe, l'attaccante georgiano è tornato in gruppo ieri pomeriggio, dopo aver saltato la finale di Coppa di Francia per un'emicrania. L'ex Napoli sarà quindi a completa disposizione per la finale di Champions.- L'infermeria regala buone notizia a Simone Inzaghi a pochi giorni da PSG-Inter: saranno tutti a disposizione per la finale di Champions League. Allarme rientrato per, recuperati anche, con il francese che viaggia verso una maglia dal 1'. La notizia più importante è checi sarà: il capitano argentino è ristabilito dal guaio muscolare e dovrebbe essere al 100% per la partita di Monaco.

DOVE GUARDARE PSG-INTER: MAXISCHERMO A SAN SIRO, LE ALTERNATIVE