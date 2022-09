Questa sera al Parco dei Principi di Parigi la Juventus di Massimiliano Allegri troverà l'esordio in Champions League contro il Paris Saint Germain in un big match che tanto dirà dello stato delle due squadre, ma in particolare di quella bianconera chiamata a riscattare il brutto pareggio con la Fiorentina nonostante l'assenza di Di Maria. Ecco il punto dal nostro inviato a Parigi Andrea Menon con le ultime di formazione (chance per Milik) e i rapporti tesi fra Agnelli e Al Khelaifi.