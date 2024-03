Verso Real Madrid-Manchester City: Bernardo Silva risponde a Vinicius

Mancano ancora più di tre settimane a Real Madrid-Manchester City (l'andata dei quarti di finale si gioca martedì 9 aprile al Bernabeu), ma è già iniziata la sfida a distanza tra le due favorite a vincere la Champions League. La squadra di Ancelotti vince 4-2 in casa dell'Osasuna con doppietta di Vinicius e gol di Carvajal e Brahim Diaz (ex Milan) su tre assist di Valverde, per i padroni di casa segnano Budimir e Muniz. Il Real Madrid consolida il primato nella Liga spagnola salendo a 72 punti in 29 giornate di campionato a +10 sul Girona, sconfitto 1-0 sul campo del Getafe.







CITY OK - Il Manchester City di Guardiola risponde battendo 2-0 il Newcastle ai quarti di finale della FA Cup con doppietta di Bernardo Silva. In Premier League i campioni d'Inghilterra hanno un punto in meno di Arsenal e Liverpool, appaiati in testa a quota 64.