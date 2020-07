Roma-Inter è il posticipo domenicale della 34esima giornata di Serie a. Una sfida importantissima per entrambe per i rispettivi obiettivi, ma che nasconde tantissimi retroscena e curiosità. Eccone alcune.



Dopo aver segnato 12 marcature nelle prime 11 gare esterne di Serie A, Romelu Lukaku è rimasto a secco di reti nelle quattro più recenti. L'ultima volta in cui l'attaccante dell'Inter ha registrato un digiuno di gol in trasferta più lungo in campionato è stata tra ottobre e dicembre 2017, cinque partite fuori casa con il Manchester United.