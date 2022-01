Roma-Juventus è il primo big match della 21esima giornata di Serie A e andrà in scena all'Olimpico a partire dalle 18.30. Ecco alcune statistiche e curiosità.



La Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime nove gare di campionato contro la Roma (5V, 2N) e ha vinto le due più recenti – l’ultima volta che i bianconeri hanno ottenuto tre successi di fila contro i giallorossi in Serie A è stata nel 2014. La Juventus è la formazione che ha sconfitto più volte la Roma in Serie A (84) e la seconda che ha segnato più reti ai giallorossi nella competizione (270, davanti solo l’Inter con 287).