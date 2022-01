Roma-Juventus è il primo big match della 21esima giornata di Serie A e andrà in scena all'Olimpico a partire dalle 18.30. Ecco alcune statistiche e curiosità.



La Roma non vince da due partite di campionato (1N, 1P) e potrebbe restare senza successi per tre match di fila per la prima volta sotto la gestione di José Mourinho; più in generale, l'ultima volta che è successo in Serie A risale al maggio 2021, con Paulo Fonseca in panchina (quattro in quel caso).