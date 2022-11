Il derby della Capitale, Roma-Lazio andrà in scena questo pomeriggio all'Olimpico a partire dalle 18. Ecco alcune curiosità e statistiche sulla gara.



La Lazio ha perso nell’ultimo match contro la Salernitana, ma nel 2022 non ha mai collezionato due sconfitte di fila in Serie A: l’ultima volta in campionato risale al novembre 2021 (ko contro Juventus e Napoli).