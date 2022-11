Il derby della Capitale, Roma-Lazio andrà in scena questo pomeriggio all'Olimpico a partire dalle 18. Ecco alcune curiosità e statistiche sulla gara.



Nell'era dei tre punti a vittoria, la sfida tra Roma e Lazio è quella che ha visto più cartellini rossi in Serie A: 35 espulsioni in 56 incontri - tuttavia c'è stato un solo rosso nelle sei più recenti, ricevuto da Acerbi il 15 maggio 2021.