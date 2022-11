Il derby della Capitale, Roma-Lazio andrà in scena questo pomeriggio all'Olimpico a partire dalle 18. Ecco alcune curiosità e statistiche sulla gara.



Solo il Monza (sei) ha mandato a segno più giocatori italiani in questo campionato della Roma (cinque, contando i tre nell’ultima sfida con l’Hellas); la Lazio ne ha tre, ma due di questi sono i migliori marcatori italiani della Serie A in corso (Immobile a sei gol, Zaccagni a cinque come Barella).