Il derby della Capitale, Roma-Lazio andrà in scena questo pomeriggio all'Olimpico a partire dalle 18. Ecco alcune curiosità e statistiche sulla gara.



Da quando Maurizio Sarri allena la Lazio (2021/22), Sergej Milinkovic-Savic ha saltato una sola delle 50 partite disputate dai biancocelesti in Serie A, anche in quel caso per squalifica: Sassuolo-Lazio 2-1 del 12 dicembre 2021.