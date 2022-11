Il derby della Capitale, Roma-Lazio andrà in scena questo pomeriggio all'Olimpico a partire dalle 18. Ecco alcune curiosità e statistiche sulla gara.



Dopo il successo per 3-0 nella gara di ritorno dello scorso campionato, la Roma potrebbe ottenere due clean sheet di fila contro la Lazio in Serie A per la prima volta dalla stagione 2013/14, nei primi due Derby romani nel massimo torneo di Rudi Garcia.