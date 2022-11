Il derby della Capitale, Roma-Lazio andrà in scena questo pomeriggio all'Olimpico a partire dalle 18. Ecco alcune curiosità e statistiche sulla gara.



Tra le prime sette squadre dell’attuale classifica, la squadra più migliorata rispetto alle prime 12 giornate del campionato 21/22 in termini di punti è la Roma di Mourinho: sei punti in più rispetto a un anno fa (25 vs 19). Anche la Lazio ha fatto meglio finora, con tre punti in più (24 vs 21).