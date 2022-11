Il derby della Capitale, Roma-Lazio andrà in scena questo pomeriggio all'Olimpico a partire dalle 18. Ecco alcune curiosità e statistiche sulla gara.



La Lazio ha vinto gli ultimi due Derby di Serie A contro la Roma giocati nel girone d'andata, segnando sempre tre gol: solo una volta i biancocelesti hanno vinto tre sfide consecutive contro i giallorossi nella prima metà di massimo campionato, ma in quell'occasione le sfide non erano in stagioni consecutive (1949/50, 1950/51 e 1952/53).