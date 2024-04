Verso Roma-Lazio: statistiche, precedenti, cartellini e curiosità del Derby della Capitale numero 183

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Roma-Lazio a paritre dalle ore 18 di sabato 6 aprile prenderà il via allo Stadio Olimpico in un clima incandescente. Tante sono le statistiche e curiosità sul Derby della Capitale che sarà il numero 183 disputato tra tutte le competizioni.- I giallorossi conducono nello score per 67 vittorie a 51 e completano la statistica 64 pareggi. Dalla loro prima sfida ufficiale, risalente all’8 dicembre 1929 (successo 1-0 dei giallorossi in Serie A), solo contro il Torino (76) la Roma ha vinto più partite che contro la Lazio tra tutte le competizioni (67). La Lazio è rimasta imbattuta negli ultimi quattro derby tra tutte le competizioni (3V, 1N), i biancocelesti potrebbero registrare cinque sfide consecutive senza sconfitta contro i giallorossi per la prima volta dal periodo tra l’ottobre 2011 e il maggio 2013.

Dopo lo 0-0 della gara d’andata in campionato dello scorso 12 novembre, Roma e Lazio potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la terza volta nel XXI secolo, dopo il 2019/20 e il 2002/03. La Lazio ha pareggiato solo una delle ultime 15 gare di Serie A (8V, 6P): 0-0 contro il Napoli all’Olimpico lo scorso 28 gennaio. In generale, nessuna formazione ha pareggiato meno partite dei biancocelesti in questo campionato (quattro, al pari dell’Inter).La Roma non ha segnato negli ultimi quattro derby contro la Lazio tra tutte le competizioni, i giallorossi potrebbero rimanere a secco di gol in cinque sfide ufficiali di fila contro i biancocelesti per la prima volta nella storia.

La Roma è rimasta imbattuta in nove delle 10 partite di campionato con Daniele De Rossi alla guida, ottenendo 23 punti (7V, 2N, 1P); solo due allenatori ne hanno conquistati di più nelle loro prime 10 panchine alla guida dei giallorossi in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Eusebio Di Francesco (24) e Rudi Garcia (30).- Lazio (79) e Roma (78) sono due delle tre squadre, insieme al Lecce (79), ad aver ricevuto il maggior numero di cartellini nella Serie A 2023/24: per i giallorossi 76 ammonizioni (record in questo campionato) e due espulsioni mentre per i biancocelesti 74 cartellini gialli e cinque rossi.

Questa è la miglior stagione in termini di minuti/partecipazioni al gol diin Serie A, la Joya ha infatti preso parte ad un gol ogni 80 minuti di media (12 reti e sette assist in 1517 minuti). Dopo aver segnato sette reti nelle sue prime 10 sfide contro la Lazio in Serie A, Paulo Dybala è rimasto a secco di gol nelle ultime sette partite contro i biancocelesti in campionato.ha segnato quattro gol nel derby di Roma in Serie A (l’ultimo datato 15 gennaio 2021), nella storia della Lazio solo due giocatori hanno realizzato più reti contro i giallorossi nel massimo campionato: Silvio Piola (sei) e Tommaso Rocchi (cinque).