Roma-Milan è il posticipo delle 20.45 della 24esima giornata di Serie A. Ecco alcune curiosità e statistiche.



Dopo il pareggio per 3-3 del match d’andata, Milan e Roma potrebbero terminare in parità entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 con rispettivamente Alberto Zaccheroni e Fabio Capello in panchina.