Roma-Milan è il posticipo delle 20.45 della 24esima giornata di Serie A. Ecco alcune curiosità e statistiche.



La Roma ha vinto l’ultima gara interna di Serie A contro il Milan: l’ultimo allenatore giallorosso ad aver ottenuto due successi casalinghi di fila contro i rossoneri in campionato è stato Fabio Capello nel 2003.



I giallorossi sono anche la squadra che ha guadagnato più punti in casa (30) in questa Serie A, mentre il Milan è la formazione che ne conquistati di più in trasferta (28).



Infine la Roma è imbattuta da 16 gare interne di campionato (12V, 4N), miglior serie per i giallorossi da febbraio 2017, quando arrivarono a 24 partite casalinghe senza sconfitte.