Roma-Milan è il posticipo delle 20.45 della 24esima giornata di Serie A. Ecco alcune curiosità e statistiche.



Il Milan ha perso quattro partite nel 2021 in Serie A: due in più che nell’intero 2020; solo nel 1936 è arrivato a cinque sconfitte considerando i primi due mesi dell’anno.



Il Milan potrebbe perdere tre partite di fila segnare alcun gol in Serie A per la prima volta dall’aprile 1967.