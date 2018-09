Marcelino è alla prima esperienza in Champions, il suo Valencia se la vedrà subito in casa con la Juve di Max Allegri e Cristiano Ronaldo. Queste le parole del tecnico spagnolo in conferenza stampa.



CALCIO ITALIANO - "La Juventus è la miglior squadra d'Italia senza alcun dubbio. Lo dicono i risultati, sia a livello locale che in Europa. Penso che in nessun Paese tutte le squadre giochino nello stesso modo, ognuno ha il suo stile. La Juventus è una squadra competitiva, vincente, ottimizza le risorse al meglio e riesce a vincere il campionato con facilità. Squadra grandissima, per tradizione, storia e presente, candidata alla vittoria della Champions".



ALLEGRI - "Allegri è un allenatore che per nove stagioni di fila gioca la Champions League, basti dire questo. E' uno degli allenatori più importanti nell'ambito del calcio europeo, penso che quasi tutti siano d'accordo che i giocatori siano la parte più importante".



GIRONE - "La nostra mentalità ci porta a giocare ogni partita per vincere, non rinunceremo mai a nulla. Siamo qui per competere, per vincere e provare a passare la fase a gironi. Speriamo di poter vincere contro la Juve, poi penseremo alla successiva".



RONALDO - "Abbiamo affrontato diverse volte Cristiano Ronaldo, in varie occasioni abbiamo subito la sua forza, ma la paura non è un sentimento adeguato. Non abbiamo paura del lavoro e di ciò che ci piace. Staremo attenti per limitarlo il più possibile".



ESORDIO IN CHAMPIONS - "Per me è un privilegio partecipare alla Juventus da allenatore del Valencia, dopo moltissimi anni e moltissime partite come allenatore. Sarà un'altra partita e avremo la stessa concentrazione di sempre per vincere".



PREOCCUPAZIONE - "Mi preoccupa arrivare alla partita con la direzione giusta. Se peccheremo sarà per eccesso, mai per difetto. Siamo in attesa che arrivi, siamo convinti di poter competere fino alla fine".



JUVE - "Analizziamo sempre il rivale, facciamo sì che i suoi molti punti forti non ci lascino esposti. Sfrutta gli errori del rivale, dobbiamo essere pronti a non commettere errori. Dobbiamo mettere in difficoltà la Juve in difesa, anche se non è facile".



GUEDES - "C'è soltanto un modo per saperlo, ovvero giocando. Non sappiamo ancora cosa faremo esattamente, abbiamo un allenamento nel pomeriggio e vedremo. Dopo avremo una verifica esatta della condizione dei giocatori. E' una partita interessante.



TURNOVER - "L'anno scorso ha fatto storia, le rotazioni erano completamente diverse, perché non avevamo le coppe. Fortunatamente iniziamo a giocare la Champions in mezzo alla settimana, ora valutiamo con un organico diverso come organizzare la stagione. Schieremo la miglior squadra sempre per poter vincere".



KONDOGBIA E COQUELIN - "Metteremo quelli che abbiamo a disposizione, se siamo solidali possiamo farcela. Se riusciamo a stare uniti ci possiamo aiutare, se saremo intensi faremo sì che la Juventus non si senta a suo agio. Dobbiamo farli correre".