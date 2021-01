Se ne parlava da tempo, ora non ci sono più dubbi. Max Verstappen, uno dei talenti più puri nel mondo dell’automobilismo, è innamorato. Il pilota della Red Bull ha reso pubblica la storia con Kelly Piquet, figlia del tre volte campione in F1 Nelson.



“Felice anno nuovo a tutti! Rendiamo il 2021 un anno da ricordare in molti modi. Auguro a tutti voi successo, amore e felicità, così come io ho trovato la mia”, il messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, accompagnato da una foto al fianco della compagna.





Ma chi è Kelly? Modella, ha 32 anni, ben 9 più di Max, e fino a pochi mesi fa era fidanzata con un altro pilota, Daniil Kvyat, con cui ha avuto anche una figlia, Penelope (nel luglio 2019). Ma ora per la brasiliana c’è solo Verstappen!



