Secondo alcune fonti riportate dalla CNN, il Dipartimento di Stato non ha ancora consentito a Joe Biden di accedere ai messaggi dei leader stranieri giunti al ministero che, solitamente, facilitano le comunicazioni con il presidente-eletto.



Trump potrebbe non concedere mai la vittoria a Biden, lo anticipa la NBC, sostenendo che alla Casa Bianca la situazione è insostenibile. “Non c'è da aspettarsi” che Donald Trump “conceda” la vittoria: “potrebbe dire qualcosa del tipo: non credo ai risultati ma non li contesto”, dice la NBC riportando le parole di alcuni consiglieri del presidente. Segue le orme del marito anche Melania Trump: secondo la CNN, Melania non avrebbe ancora contattato Jill Biden, di fatto le sue riunioni giornaliere e la pianificazione delle prossime festività, che vedono la first lady impegnata per i prossimi giorni, non lasciano intendere alcun cambio.



Passano, nel frattempo, immagini dei “due presidenti” che commemorano il Veterans Day: il presidente eletto Joe Biden al Korean War memoriale di Philadelphia, con mascherina in volto e mano sul cuore, a ricordare anche il defunto figlio Beau, che servì nella Guardia nazionale; e il presidente uscente Donald Trump al cimitero di Arlington, senza mascherina, intento a fare il saluto militare davanti a una corona di fiori. Nel mezzo, il risultato delle elezioni che Trump continua a rifiutare in una spinta senza precedenti per bloccare la transizione democratica: una tensione che si taglia col coltello, ma che Biden ha scelto volontariamente di ignorare, concentrandosi sul lavoro per il passaggio di potere.